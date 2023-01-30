يخفي اندماجا نوويا.. اكتشاف كوكب جديد خارج المجموعة الشمسية| تفاصيل

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كوكب المريخ الآن يتخذ زخما كبيرا لإمكانية أو احتمالية تواجد مياه عليه ويصلح لحياة آدمية، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف كوكب جديد خارج المجموعة الشمسية يخفي اندماجا نوويا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الكوكب الجديد يبعد 130 سنة ضوئية، وذلك يعد مسافة قصيرة جدا فى الكون الذى نعيش فيه، خاصة بعد إطلاق تليسكوب جيمس ويب الفضائي العملاق.

وتابع أننا أصبح لدينا تصور وبيانات عن عمق الكون و13,8 مليار سنة ضوئية، لافتا إلى أن هناك زخما الآن فى برامج الفضاء وتسارع وتنافس وتعاون فى نفس الوقت لمعرفة الفضاء المحيط بنا وهل يوجد كائنات فضائية أو أجرام سماوية أخري تصلح للحياة الآدمية أو يمكن استغلال ثرواتها.