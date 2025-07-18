حماس: مستعدون لمعركة طويلة مع إسرائيل ونحذر من استمرار حرب الإبادة

قالت حركة حماس، في بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إنها مستعدة لمعركة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن استعداداتها مستمرة رغم كل التحديات الميدانية والإنسانية.

قوافل السلاح لا تتوقف عن إسرائيل

وأضافت الحركة أن إسرائيل تتلقى دعمًا عسكريًا متواصلًا من خلال "قوافل لا تتوقف من السلاح والذخيرة"، في ظل صمت دولي عن تصاعد العمليات ضد المدنيين في قطاع غزة.

تحذير مباشر من عواقب استمرار الحرب

وحذرت حماس في رسالتها من أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في حرب الإبادة قرار واضح بمواصلة استقبال جنائز الجنود والضباط الإسرائيليين، في إشارة إلى أن المقاومة مستعدة لرد طويل المدى.