قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باريس سان جيرمان يعلن أولى صفقاته الصيفية
ياسمين عز: مفيش راجل يمسح لست ويساعدها.. فرعون مصر الكبير ميعملش كده
حسام موافي: علاج الزايدة قديما كان بـ الشكّ.. والأشعة المقطعية قلبت الأمور
لعضوية الشيوخ.. الجدول الزمني للانتخابات واختصاصات المجلس ومحظورات المنصب
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 18-7-2025
الحرير المصري يعود من بوابة التوت.. مشروع وطني واعد لزراعة الشجرة وتربية دودة القز
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ومفاجأة في كليات الهندسة والتجارة
تصل إلى 13,800 جنيه.. جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة وموعد الصرف
القاهرة الإخبارية: 900 شهيد في نقاط توزيع المساعدات بغزة و6 آلاف مصاب
حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء توضح آدابه وأسباب قبوله
الرابطة تكشف عن موعد انطلاق بطولة الدوري المصري 2025/2026
قرار إسرائيلي مفاجئ بشأن السويداء .. وجنبلاط يحذر: لا حماية للدروز عبر التدخلات الخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لعضوية الشيوخ.. الجدول الزمني للانتخابات واختصاصات المجلس ومحظورات المنصب

لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف على الشروط والجدول الزمني للانتخابات واختصاصات المجلس
لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف على الشروط والجدول الزمني للانتخابات واختصاصات المجلس
ولاء خنيزي

أقرّ قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط الصارمة والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والحفاظ على الاستقلال التام لأعضاء المجلس خلال فترة عضويتهم.

حظر التعيين في المناصب الحكومية أثناء العضوية

نصّت المادة (48) من القانون بشكل واضح على أنه يُحظر تعيين عضو مجلس الشيوخ في أي من وظائف الحكومة، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو حتى الشركات المصرية أو الأجنبية، وكذلك المنظمات الدولية، طوال فترة عضويته.

ويُستثنى من هذا الحظر بعض الحالات، مثل:

  • الترقية أو النقل من جهة إلى أخرى.
  • صدور حكم قضائي يوجب التعيين.
  • وجود نص قانوني يقتضي التعيين.

عدم جواز الجمع بين المناصب

أكّد القانون أيضًا على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وبين عدد من المناصب الهامة، منها:

  • عضوية مجلس النواب.
  • عضوية الحكومة.
  • المجالس المحلية.
  • منصب المحافظ أو نائب المحافظ.
  • رئاسة أو عضوية الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
  • وظائف العُمد والمشايخ.
  • عضوية اللجان الخاصة بالمجلسين.

وفي حالة تعيين عضو مجلس الشيوخ في أي من هذه المناصب، يُعتبر متنازلًا عن عضويته تلقائيًا، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب إلى مكتب المجلس في غضون أسبوع من تاريخ علمه بالتعيين.

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي لانتخابات مجلس الشيوخ على النحو التالي:

  • فتح باب الترشح: من 5 إلى 10 يوليو.
  • إعلان القائمة المبدئية للمرشحين: 11 يوليو.
  • فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون: من 14 إلى 16 يوليو.
  • تصويت المصريين بالخارج: يومي 1 و2 أغسطس.
  • تصويت المصريين في الداخل: يومي 4 و5 أغسطس.
  • إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات: 12 أغسطس في الجريدة الرسمية.
  • جولة الإعادة : للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، للمصريين بالداخل يومي 27 و28 أغسطس.
  • إعلان النتيجة النهائية ونشرها: 4 سبتمبر.

الاختصاصات العامة لمجلس الشيوخ

حدد القانون اختصاصات مجلس الشيوخ على نحو يُرسخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، حيث يتولى المجلس الاتي:

  • دراسة ما يدعم الديمقراطية، من خلال اقتراح السياسات والتشريعات التي ترسّخ المشاركة الشعبية في صنع القرار.
  • تعزيز السلام الاجتماعي، عبر معالجة القضايا المجتمعية التي تمس النسيج الوطني.
  • دعم المقومات الأساسية للمجتمع، مثل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
  • حماية القيم العليا والحقوق والحريات العامة، بما يضمن التوازن بين السلطة والحقوق.
  • توسيع آفاق النظام الديمقراطي، بتقديم الرؤى التي تُسهم في تطوير الممارسة السياسية.
مجلس الشيوخ عضوية مجلس الشيوخ الشيوخ شروط عضوية مجلس الشيوخ موعد انتخابات مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

الإيجار القديم

بعد فض مجلس النواب.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟

الرئيس التنفيذي لشركة "أسترونومر" ورئيسة الموارد البشرية في شركته

كاميرا القبلة.. فضيـ.حة تهز أوساط التكنولوجيا الأمريكية

ترشيحاتنا

الاهلي

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في تونس

إيزاك

ليفربول والهلال يتنافسان على ضم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل

منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الأول ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

بالصور

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

لكزس
لكزس
لكزس

أخبار السيارات| فولفو تحذر من ركوب سياراتها.. وفيراري في مزاد رمزي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد