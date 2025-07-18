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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دا بالذات ممنوع عني| أول تعليق من لطفي لبيب بعد خروجه من المستشفى .. خاص

لطفي لبيب
لطفي لبيب
أوركيد سامي

طمأن الفنان لطفي لبيب الجمهور على حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى.

قال لطفي لبيب في مداخلة هاتفية لموقع صدى البلد الإخباري في أول تعليق له عقب خروجه من المستشفى " انا بخير الحمد لله ، خرجت من المستشفى النهارده و في المنزل.

وأضاف لطفي لبيب لسة تعبان وممنوع من الكلام.

واختتم لطفي لبيب"بشكر كل جمهوري علي المحبة، شكرا بجد، كل الحب ليكوا.

يذكر أن ظهر الفنان لطفي لبيب، مع الأب بطرس دانيال -رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما- بعد خروج الأول من المستشفى.

والتقط الأب بطرس دانيال عدة صور مع لطفي لبيب، الذي ظهر بصحة جيدة بعد استعادة عافيته.

خروج لطفي لبيب من المستشفى 
كشف الفنان لطفي لبيب في تصريحات خاصة لصدى البلد موعد مغادرة المستشفى بعد مكوثه في العناية المركزة في الإنعاش بسبب وعكة صحية.

وأكد لطفي لبيب “أنا بخير الحمد لله، ادعولي، هخرج من المستشفى بنسبة 99 % بكرة.”

استطرد لطفي لبيب “متشكر جدا لدعوات الناس اللي بيحبوني


يذكر أن الفنان القدير لطفي لبيب تصدر مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع صدى البلد بخبر دخوله المستشفى بشكل مفاجئ.

وقال الفنان لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد: "أنا بخير ولكن تم حجزي في المستشفى، وحاليا ممنوع من الكلام، وأرجو من الجمهور الدعاء لي بالشفاء".


أعمال لطفي لبيب
يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

لطفي لبيب خروجه من المستشفى بطرس دانيال المركز الكاثوليكي المصري

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