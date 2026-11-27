في مشهد إنساني مهيب يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والتآخي، شارك مسلمون ومسيحيون من أبناء قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، في تشييع جثمان كيرلس نجيب عوض الله، ضحية حـادث الوراق، من كنيسة السيدة العذراء مريم بالقرية، وسط حضور حاشد من الأهالي الذين حرصوا على توديع الفقيد ومساندة أسرته في مصابها الأليم.



وكان المشهد الأبرز خلال الجنازة تقدم أبناء القرية من المسلمين والمسيحيين صفوف المشيعين، في صورة عكست عمق الروابط الإنسانية والوطنية التي تجمع أبناء القرية، وأكدت أن المحبة والتآخي لا تفرق بين أبناء الوطن الواحد، خاصة في أوقات الشدة والفقد.



ولم يكن المشهد مجرد مراسم لتشييع جثمان فقيد، بل رسالة إنسانية صادقة تجسد وحدة المصريين، وتؤكد أنهم شركاء في الأفراح والأحزان، وأن روابط المحبة والتضامن تظل حاضرة في المواقف الصعبة.



ومن جانبه، تقدم المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد كيرلس نجيب عوض الله، وأهالي قرية طنط الجزيرة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وقدمت طنط الجزيرة مشهدًا يعبر عن أصالة أبنائها، ويؤكد أن المصريين نسيج واحد، تجمعهم روابط المحبة والتآخي، وتظهر وحدتهم الحقيقية في المواقف قبل الكلمات.