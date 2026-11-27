تواصل الوحدات المحلية بمدن دمياط، تنفيذ حملاتها الميدانية ومتابعة سير العمل بمختلف القطاعات، إلى جانب رفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

مركز ومدينة كفر سعد

نفذت الوحدة المحلية حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين بدمياط، استهدفت قرى السوالم والزهراء وكفر المنازلة وكفر سليمان، حيث تم المرور على 15 منشأة تجارية وتموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 32 مخالفة تموينية تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وعرض لحوم مكشوفة، وعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي إطار متابعة ملف التصالح، جرى تفقد المركز التكنولوجي ومتابعة معدلات إنجاز الملفات وتوقيع نماذج التصالح، مع التأكيد على سرعة إنهاء الطلبات المستوفاة وتذليل المعوقات، إلى جانب عقد لقاء جماهيري للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم وبحث سبل حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تواصلت حملات النظافة بنطاق المركز والمدينة، لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالبيئة المحيطة.

مدينة ميت أبو غالب

تابعت الوحدة المحلية أعمال ري ورعاية أحواض الزراعة بمدخل المدينة، للحفاظ على المسطحات الخضراء والمظهر الحضاري، كما شملت الجهود المرور الميداني على موقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بخطوط السير وتعريفة الركوب المقررة، والتشديد على حسن معاملة المواطنين وسرعة التعامل مع شكاوى الركاب.

وشملت المتابعة المرور على السوق للتأكد من إعلان أسعار السلع بصورة واضحة، والحفاظ على النظافة العامة ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، إلى جانب متابعة أعمال المركز التكنولوجي والتأكد من انتظام تقديم الخدمات وتذليل المعوقات، واستمرار حملات النظافة الصباحية ورفع المخلفات من الشوارع.

مدينة السرو

واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية وقطع الأراضي الفضاء، إلى جانب تكثيف الأعمال بكورنيش النيل، بما يسهم في تحسين البيئة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور حسام الدين فوزي ، محافظ دمياط، بضرورة مواصلة جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة ورفع كفاءة المرافق بمختلف أنحاء المحافظة، وبمتابعة الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط