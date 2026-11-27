أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر أن الخطة الاستثمارية للمواطن، التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمحافظة خلال العام المالي 2025/2026، تتضمن توجيه استثمارات عامة بقيمة 7.5 مليار جنيه لتنفيذ 479 مشروعًا تنمويًا، تمثل نحو 1.27% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تضع المواطن محورًا رئيسيًا لجهود التنمية، وتعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ووجهت المحافظ، في بيان اليوم الجمعة، بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة منها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق.

وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة توزعت على 6 قطاعات رئيسية، تصدرها قطاع النقل باستثمارات بلغت 1.5 مليار جنيه بنسبة 20%، يليه قطاع التنمية المحلية باستثمارات 1.3 مليار جنيه بنسبة 18%، ثم التعليم العالي بنحو 1.1 مليار جنيه بنسبة 15%، والإسكان بـ995 مليون جنيه بنسبة 13%، والتعليم قبل الجامعي بـ975 مليون جنيه بنسبة 13%، والصحة بـ799 مليون جنيه بنسبة 11%، إلى جانب 773 مليون جنيه بنسبة 10% لقطاعات أخرى، وذلك بخلاف المشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقالت المحافظ إن الخطة تستهدف، في قطاع النقل، تنفيذ 6 مشروعات لتطوير منظومة نقل آمنة ومستدامة، من أبرزها تطوير طريق وادي النطرون/العلمين بطول 135 كم وبتكلفة 1.1 مليار جنيه، واستكمال إنشاء محور النوبارية بطول 203 كم، وإنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات، ضمن المرحلة الأولى على الرياح البحيري، وازدواج طريق القناطر الخيرية/الخطاطبة/التوفيقية بطول 98 كم، فضلًا عن أن المحافظة تضم شبكة طرق مرصوفة يبلغ إجمالي أطوالها 8737 كم، إلى جانب 151 كوبري.

وأضافت أنه في مجال التنمية المحلية، تستهدف الخطة تنفيذ 238 مشروعًا باستثمارات تبلغ 1.36 مليار جنيه، تشمل استكمال تطوير ورفع كفاءة ميناء الصيد برشيد بتكلفة 127 مليون جنيه، وتطوير الشوارع التراثية بمدينة رشيد، ورصف 76.5 كم من الطرق المحلية، وتركيب 2947 عمود إنارة و350 كشاف ليد موفرًا للطاقة، فضلًا عن إنشاء سوق حضاري أمام كوبري الشهيد رامي حسانين بمركز ومدينة إيتاي البارود.

وفي قطاع التعليم العالي، تتضمن الخطة تنفيذ 18 مشروعًا باستثمارات تبلغ 1.1 مليار جنيه، يأتي في مقدمتها استكمال إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بدمنهور بتكلفة 755 مليون جنيه، واستكمال إنشاء كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، وإنشاء جامعة دمنهور الأهلية، فيما يبلغ عدد كليات جامعة دمنهور 14 كلية تضم نحو 59.2 ألف طالب.

وفيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، تستهدف الخطة توجيه 975 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 1917 فصلًا دراسيًا، بما يسهم في خفض الكثافات الطلابية وتحسين البيئة التعليمية، في ظل ما تضمه المحافظة من 3719 مدرسة.

وفي قطاع الإسكان، تستهدف الخطة تنفيذ 109 مشروعات باستثمارات تبلغ 995 مليون جنيه، من بينها توجيه نحو 695 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. وتشمل أبرز المشروعات توسعات محطة صرف صحي شبراخيت بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، وأعمال نقل وتحويل عدد من خطوط المياه بمراكز المحمودية ودمنهور وأبو حمص وكفر الدوار (المرحلة الثانية) بتكلفة 162 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بعدد من القرى بمراكز الرحمانية ورشيد وشبراخيت وإدكو.

وتابعت المحافظ أنه في قطاع الصحة، خصصت الخطة استثمارات بقيمة 799 مليون جنيه لدعم وتطوير الخدمات الصحية، تشمل استكمال إنشاء مستشفى أبو المطامير المركزي، واستكمال إنشاء مستشفى بدر المركزي، ومستشفيي أبو حمص وحوش عيسى المركزيين، فضلًا عن تنفيذ الخدمات التكميلية لمستشفى دمنهور.