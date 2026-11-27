تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى النيل للتأمين الصحي بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وذلك بعد الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، ونجاح القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.

وتلقى العميد أحمد منيع، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط الواقعة، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي المبنى.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بدراجة نارية داخل المستشفى، إثر حدوث ماس كهربائي بها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.