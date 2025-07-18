بطرس دانيال يوجه رسالة لـ لطفي لبيب بعد خروجه من المستشفى

شارك الأب بطرس دانيال صورة مع للفنان القدير لطفي لبيب بعد خروجة من المستشفى.

وكتب الأب بطرس دانيال على الصور

الحمد لله على سلامة الفنان القدير والرائع والمبدع لطفي لبيب، لقد قمنا بزيارته في منزله مع الفنان المحترم ، وكل الشكر والتقدير والامتنان لجمهوره ومحبيه على السؤال عنه والدعاء له.

وكشف الفنان لطفي لبيب في تصريحات خاصة لصدى البلد موعد مغادرة المستشفى بعد مكوثه في العناية المركزة في الإنعاش بسبب وعكة صحية.

وأكد لطفي لبيب “أنا بخير الحمد لله، ادعولي، هخرج من المستشفى بنسبة 99 % بكرة.”

واستطرد لطفي لبيب “متشكر جدا لدعوات الناس اللي بيحبوني”.

يذكر أن الفنان القدير لطفي لبيب تصدر مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع صدى البلد بخبر دخوله المستشفى بشكل مفاجئ.

وقال الفنان لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد: "أنا بخير ولكن تم حجزي في المستشفى، وحاليا ممنوع من الكلام، وأرجو من الجمهور الدعاء لي بالشفاء".

أعمال لطفي لبيب

آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.