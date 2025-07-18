قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آرسنال يخطف نوني مادويكي من تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه.. وأرتيتا يعلق
شوقي علام يحدد ضوابط وآداب الطريق: غض البصر أصبح له صورتان
مدريد تختنق تحت سحابة نار: حريق هائل يلتهم آلاف الهكتارات ويحوّل السماء إلى رماد | تقرير
موعد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. تعرف عليه
القرآن الكريم ليس علاجا.. رد قاسٍ من الشيخ عمرو الليثي على استشاري نفسي
الزمالك يفوز على رع بهدف نظيف وديا
اتحاد بشبابها يستعرض أفكاره البناءة لخدمة مصر في ضيافة القومي للمرأة | صور
مانشستر يونايتد يدفع 65 مليون إسترليني لضم الكاميروني بريان مبومو
العلاج بـ بول الإبل والرقية الشرعية .. أحمد كريمة يعلن مفاجأة
أزمة السويداء السورية | نزوح 79 ألف شخص .. وانهيار خدمات الكهرباء والماء والوقود
ChatGPT Agent: مساعدك الذكي ينفذ المهام نيابة عنك
هل يجب التوقف عن أكل البيض لحماية القلب؟.. دراسة تشكف مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول ظهور لـ لطفي لبيب بعد خروجه من المستشفى | شاهد

لطفي لبيب
لطفي لبيب
قسم الفن

ظهر الفنان لطفي لبيب، مع الأب بطرس دانيال -رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما- بعد خروج الأول من المستشفى. 

والتقط الأب بطرس دانيال عدة صور مع لطفي لبيب، الذي ظهر بصحة جيدة بعد استعادة عافيته. 

لطفي لبيب 
لطفي لبيب 

خروج لطفي لبيب من المستشفى 

كشف الفنان لطفي لبيب في تصريحات خاصة لصدى البلد موعد مغادرة المستشفى بعد مكوثه في العناية المركزة في الإنعاش بسبب وعكة صحية.

وأكد لطفي لبيب “أنا بخير الحمد لله، ادعولي، هخرج من المستشفى بنسبة 99 % بكرة.”

استطرد لطفي لبيب “متشكر جدا لدعوات الناس اللي بيحبوني”.

يذكر أن الفنان القدير لطفي لبيب تصدر مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع صدى البلد بخبر دخوله المستشفى بشكل مفاجئ.

وقال الفنان لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد: "أنا بخير ولكن تم حجزي في المستشفى، وحاليا ممنوع من الكلام، وأرجو من الجمهور الدعاء لي بالشفاء".

أعمال لطفي لبيب

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

لطفي لبيب الفنان لطفي لبيب بطرس دانيال الأب بطرس دانيال المركز الكاثوليكي المصري للسينما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

الإيجار القديم

بعد فض مجلس النواب.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟

ترشيحاتنا

رئيس شركة عالمية في ورطة

رئيس شركة عالمية في ورطة .. شاشة عملاقة تفضح علاقته والصورة تهدد بفقد نصف ثروته

حروق الشمس

لو اتحرقت من الشمس .. 10 عادات عليك فعلها

النوبة القلبية

عادات يومية تحميك من النوبة القلبية .. أبرزها الدهون الصحية والنوم

بالصور

كاجوال لافت.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد