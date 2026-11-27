ضبطت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية، أكثر من طن ونصف من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر، وأعدمت 450 كيلو جرامًا من الجبن غير الصالح للاستهلاك، خلال حملة تفتيشية مكبرة استهدفت أحد كبار المحال التجارية والمصنع التابع له بالمدينة.

​جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، وبقيادة محمد عمران، رئيس مركز ومدينة تلا، وذلك على خلفية واقعة اشتباه التسمم الغذائي التي تعرضت لها 4 حالات مؤخرًا.

​وأسفرت أعمال التفتيش عن التحفظ على الأصناف المرتبطة بالواقعة، وسحب عينات من كافة المنتجات المعروضة لإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لفحصها، إلى جانب ضبط وإعدام الكميات التالية: ​ضبط 1150 كيلو جرامًا من الجبن غير المطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.

​ضبط 700 كيلو جرام من اللانشون بدون بيانات ومجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

​إعدام 450 كيلو جرامًا من الجبن المخلوط بالخضار لعدم صلاحيتها.

​شارك في الحملة كل من الدكتور مسعد بشاي مدير الإدارة البيطرية بتلا، وإيهاب مجدي مفتش الصحة بالإدارة الصحية، ونادر أبو هاشم مدير سلامة الغذاء، ومحمد نجم مدير غرفة عمليات مجلس المدينة.

​حُرّر محضر بالواقعة، وتُم التحفظ على كافة المضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.