بحريني: القاهرة للكتاب من أكبر معارض الوطن العربي

أكد بشار جاسم مدير معرض الكتاب البحريني، أنه سعيد بالمشاركة فى الدورة الـ 54 لـ معرض القاهرة للكتاب، وأن مصر غنية و بلد عظيمة، وشرف لـ وفد البحرين التواجد فى مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، ومن تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن معرض القاهرة يعتبر من أكبر المعارض، فى الوطن العربي.

ولفت إلى أن معرض القاهرة يحظي بسمعة كبيرة، وأن الدولة المصرية، تتعاون من أجل تقديم أفضل شيء لـ جميع المواطنين فى العالم العربي، ومن أى دولة.

وأشار إلى أن معرض القاهرة للكتاب، يعتبر أكبر حدث ثقافي، والجميع يحرص على المشاركة فى هذا المعرض.