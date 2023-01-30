مش قلة نضافة.. علامة بالرقبة تؤكد إصابتك بمرض خطير

أثارت فتاة علي السوشيال ميديا ، جدلا كبيرا بسبب تنمرها علي أصحاب الرقبة التي بها علامات بلون داكن عن بشرتها والذي يعتبرها البعض قلة نظافة.

ولكن أوضح الدكتور سامح سعودي استشاري الباطنة، أن هذه العلامات تؤكد الإصابة بمقاومة الأنسولين بالجسم، وذلك يحدث عندما تتناول الطعام يحول جسمك هذا الطعام إلى سكر والأنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس ويخبر خلايا الجسم باستقبال هذا السكر وتحويله إلى طاقة ، وفي حال الإصابة بمقاومة الأنسولين، لا تتفاعل الخلايا ولا تستقبل السكر، ما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم.

وأضاف استشاري الباطنة، أنه مع مرور الوقت، يواصل البنكرياس محاولة تنظيم نسبة السكر في الدم وإنتاج المزيد من الأنسولين.



▪️أعراض مقاومة الأنسولين:

1- محيط الخصر كبير عند الرجال وعند النساء.

2- قراءات ضغط الدم 80/130 أو أعلى.

3- مستوى جلوكوز الصيام يزيد عن 100 ملليغرام .

4- مستوى الدهون الثلاثية أثناء الصيام يزيد عن 150 ملليغرام

5- مستوى كوليسترول أقل من 40 ملليغرام عند الرجال، وأقل من 50 ملليغرام عند النساء.

6- بقع من الجلد الداكن المخملي تسمى الشواك الأسود.

▪️أسباب مقاومة الأنسولين:

1- اتباع نظام غذائي عالي السعرات الحرارية أو نظام غذائي عالي الكربوهيدرات أو عالي السكر.

2- ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم.

3- وجود مستويات عالية من الالتهاب.

▪️عوامل خطر مقاومة الأنسولين:

1- الإصابة بمرض تكيس المبايض.

2- تخزين الدهون الزائدة في الكبد والبنكرياس.