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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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حامد فارس: زيارة الرئيس السيسي لـ الهند وأذربيجان وأرمينيا مهمة للغاية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية الأخيرة التي شملت الهند وأذربيجان وأرمينيا، مهمة للغاية، وتأتي في توقيت دقيق وحساس يمر به العالم في ظل أزمات متصاعدة.

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ولفت خبير العلاقات الدولية، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى ثلاث دول تأتي ترسيخا للسياسة الانفتاح المصرية الخارجية على كل المدارس، وذلك على الرغم أن زيارات المصرية الأوروبية كانت الأعلى في عام 2022.

وأشار إلى أن جولة الرئيس السيسي الأخيرة لها أبعاد مختلفة في ظل أن الدولة المصرية لم تغفل الاتجاه شرقا لعمل علاقات قوية مع دول أصبحت محورية ورئيسية في النظام العالمي ، على اعتبار أن الزيارة بدأت بدولة مهمة جدا التي تتشارك مع مصر في الكثير من جوانب الاتفاق والتنسيق المشترك وهي الدولة الهندية.

وأضاف أن اختلاف الزيارة عن زيارات الرئيس السيسي الخارجية السابقة كون الدولة المصرية كانت تتجه إلى الأقطاب الكبرى، لكن حاليا اتجهت نحو القوى الصاعدة في المشهد الدولي وأبرزها الهند. 
 

الهند حامد فارس السيسي أرمينيا صباح البلد صدى البلد الرئيس السيسي

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