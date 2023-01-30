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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب الجمهور.. رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لمجلس الزمالك

صدى البلد

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق رساله لمسؤولي مجلس إدارة النادي بشأن الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية. 

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" بعد رحيل إمام عاشور وانتقال القندوسي للأهلي لابد من صفقتين من العيار الثقيل  قبل إغلاق القيد  غدا لدعم فريق الزمالك وإلا لن يرضي جمهور الزمالك"

 

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السمسار كان مين|شوبير يوجه رسالة للزمالك بشأن رحيل إمام عاشور

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وكشف مصدر مسئول في نادي ميتلاند الدنماركي، عن التفاصيل الخاصة بعقد إمام عاشور لاعب الزمالك، الذي من المقرر أن ينتقل للعب معهم في أولى تجاربه الاحترافية خارج البلاد.

وطلب إمام عاشور بشكل رسمي الرحيل عن الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" نتوقع أن يصل إمام عاشور إلى الدنمارك اليوم، الصفقة تُقدر بما يقارب 3 ملايين يورو".

وأضاف: " تُوجد نسبة 20% تذهب لنادي الزمالك من إعادة بيع إمام عاشور مستقبلًا لأي من الفرق".

وزاد:" الزمالك طلب وضع بند يمنحه الأولوية للتعاقد مع إمام عاشور ما إذا قرر اللاعب العودة للعب في مصر".

ويأتي ذلك الطلب لتفادي احتمالية انتقال إمام عاشور مستقبلًا للنادي الأهلي.

وأكد:" إمام عاشور سيحصل على 3 ملايين يورو كراتب، طيلة مدة عقده والذي سيمتد لمدة 4 مواسم نصف، أي أن ذلك المبلغ سيتم تقسيمه على مدة المواسم المذكورة في العقد".

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