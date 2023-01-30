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تعليم

تدريب على الامتحانات.. نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة 2023 منتصف فبراير

رضا حجازي
رضا حجازي

تستعد وزارة التربية والتعليم، لـ إتاحة نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة 2023 منتصف شهر فبراير القادم.

وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من فكرة إتاحة نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة 2023 ، إلى تدريب الطلاب على امتحانات شكل ونظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 .

واستقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الموعد النهائي لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، للدورين الأول والثاني.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول يوم 10 يونيو 2023 ، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023  الدور الثاني يوم 19 أغسطس 2023.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 وتتمثل في :

  • الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي الجارى، والمنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية ويشترط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية كطالب منتظم.
    -الطلاب الراسبون عام 2022بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحانات لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.
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  • الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى العام بالعام الدراسى 2012,2013،بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده، إضافة إلى الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد الدراسية بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة كطالب منتظم.
     
  • فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانوناً وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائماً

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي : https://moe-register.emis.gov.eg/ 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لن يتمكن الطالب من التعامل مع رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم ، إلا بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى:

https://office365.emis.gov.eg/

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم سيظل متاحاً أمام طلاب الثانوية العامة 2023 من اليوم الأحد الموافق 2023/1/15 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28.

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