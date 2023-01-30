ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مسجد باكستان إلى 32 شخصًا

أعلن حاكم إقليمي باكستاني، ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي هز مسجدًا في مدينة بيشاور، اليوم الاثنين، حيث وصل عدد القتلى إلى 32 شخصًا و150 مصابا، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.

وقال صديق خان، المسؤول البارز في شرطة بيشاور، إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وأوضح مسؤول في تصريحات لوكالة "رويترز" أن معظم القتلى في تفجير مسجد بيشاور من رجال الأمن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن شرطيين لقيا مصرعهما وأصيب أكثر من 70 شخصا، اليوم الاثنين، إثر انفجار في مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية.

وقال سيكاندر خان المسؤول بالشرطة لـ"رويترز" "انهار جزء من المبنى ويعتقد أن عدة أشخاص تحته".

وأوضح محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينج في بيشاور، أنهم استقبلوا 70 مصابًا، بعضهم في حالة حرجة.

وأضاف أن المنطقة طوّقت ولم تسمح الشرطة بدخول سوى سيارات الإسعاف.

ويقع المسجد في منطقة خطوط شرطة بيشاور، حيث وقع الهجوم الإرهابي خلال صلاة ظهر يوم الاثنين.