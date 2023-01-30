عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الاثنين

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

باحث: تنمية الصادرات أهم أدوات الخروج من الأزمة الحالية

البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق أول فبراير 2023


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة 2.21% ليغلق عند مستوى 17026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 20329 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7006 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2971 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 4469 نقطة. 

مؤشرات البورصة البورصة المصرية ايجى أكس 30 ختام تعاملات اليوم المستثمرين الأسهم القيادية رأس المال السوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان تعزيز العلاقات المشتركة ويناقشان التطورات بسد النهضة

برشلونة يصطدم بريال مدريد في كلاسيكو جديد بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

الأكثر دموية منذ سنوات| استشهاد 35 فلسطينيا بينهم 8 أطفال وإمرأة خلال يناير

خطوات الحصول على تراخيص النقل السياحي

بسبب حظر أوروبا للديزل الروسي .. مخاوف كبيرة من ارتفاع عالمي في الأسعار

طرق سهلة وبسيطة للحصول على منح دراسية بالخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتجين في كل بيت| جدل بسبب إعلان على فيسبوك لبيع جبنة مغشوشة

القوات المسلحة تنظم احتفالية معًا نحمي الوطن لقادة وضباط الشرطة وأسر الشهداء

ملابس جريئة.. ياسمين الخطيب تتألق بهذه الإطلالة.. شاهد

فيديو يثير ضجة على السوشيال .. والدان يحوّلان طفلهما لبنت لأجل المشاهدات

فيديو

ليلة سقوط البلوجرز.. فيديوهات فاضحة وبث أخبار كاذبة

خلتني أشوف جوزي قرد.. اليوتيوبر لولا فاني تعلن إصابتها بسحر من صديقتها

مفاجأة في سعر الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد .. طقس سيئ في هذا الموعد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ