البرلمان العربي يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

شارك أعضاء من البرلمان العربي، في أعمال الدورة السابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها الجزائر، ضمن وفد برلماني برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي .

وأكد البرلمان العربي خلال المؤتمر، على أهمية التضامن بين العالمين العربي والإسلامي كونه بات مطلباً رئيسياً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومعالجة التحديات الكثيرة التي تواجهها الأمتين العربية والإسلامية، مشدداً على أن العالمين العربي والإسلامي لديهم من الإمكانيات وعناصر القوة، ما يُمكنهم من أن يكونوا مؤثرين في تغيير الواقع الحالي والتصدي لما يواجههم من أزمات وتحديات. ‎

وجاء المؤتمر تحت عنوان "العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية"، وتشهد هذه الدورة مشاركة نوعية بحضور ممثلي أكثر من 35 برلمانا من بينهم 22 رئيس برلمان؛ يبحث خلالها البرلمانيون المشاركون في هذه الدورة التحديات والتهديدات التي تواجه العالم العربي الإسلامي؛ ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين إلى الخروج بقرارات وتوصيات تخدم الأمة الإسلامية.