انطلاق قافلة "الدين يسر" الدعوية للواعظات بمدينتي الأمل وبنها

انطلقت اليوم في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والدعوية التي تطلقها وزارة الأوقاف، وفي إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، القافلة الدعوية للواعظات إلى مدينة الأمل بمديرية أوقاف القاهرة ومدينة بنها بمديرية أوقاف القليوبية.

مبادرة الدين يسر

ويأتي ذلك ضمن مبادرة (الدين يسر) اليوم الاثنين عقب صلاة العصر، وسط حفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن من السيدات بالمدينتين.

وخلال القافلة أكدت واعظات الأوقاف أن السماحة والتيسير جانب أصيل في ديننا ومنهج حياة، وأن التسامح الديني والرقي الإنساني مشتركات في الأديان السماوية، وأن الشريعة الإسلامية اتسمت باليسر والسماحة في كل جوانبها، فالتيسير في ديننا الحنيف نمط سائد شامل، وقد رفعت الشريعة الحرج بين الناس في سائر المعاملات، وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) نعم القدوة للإنسانية جمعاء في السماحة والتيسير.

جدير بالذكر أن قافلة اليوم من محافظة القاهرة شاركت فيها الواعظة عبير أنور محمد خيري، والواعظة رشا حلمي مأمون، والواعظة سناء عبد العزيز محمود، بمسجد (الرحمن) شارع أبو أمين شرق مدينة نصر.

والواعظة مها رضوان عبد الرازق، الواعظة جيهان عز الدين، الواعظة مرفت محمد رمضان، بمسجد (أحباء الشعراوي) شارع جمال حمدان بجوار المركز الطبي شرق مدينة نصر.

والواعظة هالة محمد معوض، الواعظة صباح مصطفي حجاج، الواعظة سحر أحمد نعيم، مسجد (الصلاح) شارع الفيوم شرق مدينة نصر.

والواعظة وئام علي كامل، الواعظة إلهام إبراهيم علي، الواعظة إنجي محمد عبد الوهاب، مسجد (عباد الله الذاكرين) شارع الورشة شرق مدينة نصر.

والواعظة مها سيد دسوقي سحاب، الواعظة جيهان أحمد عرفة، الواعظة سناء السيد علي السيد، مسجد (المهدي) شارع حسني مبارك المثلث شرق مدينة نصر.

وفي قافلة محافظة القليوبية شاركت الواعظة وفاء عبدالسلام، والواعظة مرفت عزت محمد بمسجد الحاج مرزوق بمدينة بنها.

و‏الواعظة إنجبار محمد أبو موسى، والواعظة تيسير محمد محسن بمسجد الشامخية بمدينة بنها.

و‏الواعظة أمنية عبد اللطيف العالم، والواعظة صفاء فكري زكي بمسجد ناصر بمدينة بنها.

و‏الواعظة إيمان مصطفى راشد، والواعظة نسمة خالد عبد الله بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة بنها.

و‏الواعظة حنان عبد الله سليمان بمسجد الأشراف بمدينة بنها.