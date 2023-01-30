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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل لبعثة الأهلي قبل مواجهة أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تدريب الفريق الختامي غدًا على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب سيكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة ١٥ دقيقة من فعاليات المران.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن حضور وسائل الإعلام للمران سيكون متاحًا الربع الساعة الأولى، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهرًا على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

الأهلي يخوض مرانه الأخير غداً قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي

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تساقط الثلوج

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، اليوم الإثنين، في إنهاء المران الثاني والرئيسي للفريق مبكرًا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

الأهلى بطولة كاس العالم للاندية وسائل الإعلام للمران باستاد تطوان بالمغرب ملعب سانية الرمل النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ

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