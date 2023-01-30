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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مالك ينضم إلى طاقم عمل مسلسل Boiling Point

أحمد مالك
أحمد مالك

انضم الفنان أحمد مالك إلى فريق التمثيل للمسلسل التلفزيوني الجديد Boiling Point الذي بدأ تصويره في مانشستر بالمملكة المتحدة، ويشترك في إخراج حلقاته فيليب بارانتيني مع اللبنانية منية عقل مخرجة كوستا برافا لبنان.

وعبر 5 حلقات، يستكمل المسلسل أحداث فيلم يحمل نفس الاسم صدر في 2021 وتناول قصة رئيس الطهاة آندي (ستيفن جراهام) الذي تشاجر مع فريقه في أكثر أيام السنة ازدحاماً. ويبدأ المسلسل بعد 6 أشهر من نهاية أحداث الفيلم، ليتناول قصة كارلي (فينيت روبنسون) مساعدة آندي التي تدير مطعمها الخاص والمسؤولية الثقيلة التي تشعر بها.

ومن المقرر عرض المسلسل على قناة BBC One التلفزيونية، ومنصة BBC iPlayer. وفي أحداثه سيعيد ستيفن جراهام، وفينيت روبنسون، وهانا والترز أدوارهم من الفيلم. وسينضم إليهم في المسلسل عدد من أبطال الفيلم مثل راي بانثاكي، جاري لامونت، وتاز سكايلر، دانييل لاركاي، ستيفن ماكميلان، هانا ترايلين، وإيزوكا هويل.

فيلم BOILING POINT كان قد نال إشادة كبيرة من النقاد وتم ترشيحه لأكثر من 30 جائزة في فئات متعددة، من ضمنها ترشيحه لأربع جوائز بافتا، و11 ترشيحاً لـجوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) وفاز بأربع منها، بالإضافة إلى حصده لأربع جوائز من مهرجان تاورمينا السينمائي.

وضمن أعماله الدولية، شارك مالك مؤخراً في بطولة فيلم السباحتان من إخراج سالي الحسيني وبطولة كندة علوش وعلي سليمان، وقد افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ47 ويعرض الآن على منصة نتفليكس كأحد أفلامها الأصلية. وقبله لعب دور البطولة في الفيلم الأسترالي The Furnace عام 2020، الذي كتبه وأخرجه رودريك ماكاي، ونال مالك ترشيحاً لجائزة أفضل ممثل رئيسي عن أدائه في الفيلم من الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتليفزيون (AACTA) في2021، وتعد جوائز الأكاديمية الأسترالية هي نظير جوائز الأوسكار بالولايات المتحدة، وجوائز البافتا بالمملكة المتحدة.

 

أحدث أعمال أحمد مالك

شارك الفنان أحمد مالك في فعاليات مهرجان لندن السينمائي 2022 الذي يشهد محطة جديدة ضمن العروض العالمية لأحدث أفلامه السباحتان. ظهر مالك مع مجموعة من أبطال وصناع الفيلم على السجادة الحمراء للمهرجان مرتدياً زيا من تصميم العلامة التجارية الشهيرة ديور.

يأتي عرض فيلم السباحتان في مهرجان لندن السينمائي بعد عرضه في افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ47، ومن المقرر أن يشهد الفيلم عرضه الأول في العالم العربي من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، وسوف يُعرض الفيلم لاحقا على منصة نتفليكس.

فيلم السباحتان هو ثاني الأفلام الطويلة للمخرجة البريطانية ذات الأصول المصرية سالي الحسيني، والذي شاركت في كتابته مع الكاتب المسرحي وكاتب السيناريو الحائز على عدة جوائز جاك ثورن. الفيلم من بطولة الشقيقتين اللبنانيتين منال ونتالي عيسى، مع النجم المصري أحمد مالك، والنجم الفلسطيني علي سليمان، والنجمة السورية كندة علوش، إضافة إلى الألماني ماتياس شوايغوفار، مع جيمس كريشنا فلويد، وإلمي رشيد إلمي. تم تصوير الفيلم في المملكة المتحدة وتركيا وبلجيكا، بإنتاج تيم بيفان وإريك فلنر من شركة Working Title، بالاشتراك مع المنتجين علي جعفر وتيم كولي، والمنتج المنفذ ستيفن دالدري.

يحكي الفيلم القصة الحقيقة للسباحتين السوريتين يسرى وسارة مارديني اللتين انطلقتا في رحلة هروب من الحرب الأهلية في سوريا، بالسباحة عبر أمواج البحر الأبيض المتوسط، وصولاً إلى التنافس في أوليمبياد ريو دي جانيرو في 2016.

لم يكن فيلم "السباحتان" المشاركة الدولية الأولى لمالك، فقد سبق ولعب مالك دور البطولة في الفيلم الاسترالي حارس الذهب The Furnace عام 2020، الذي كتبه وأخرجه رودريك ماكاي. ونال النجم أحمد مالك ترشيحاً لجائزة أفضل ممثل رئيسي عن أدائه في فيلم "حارس الذهب"، كما نال الفيلم ترشيحاً لجائزة أفضل فيلم من قبل الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتليفزيون(AACTA) في 2021، وتعد جوائز الأكاديمية الأسترالية هي نظير جوائز الأوسكار بالولايات المتحدة، وجوائز البافتا بالمملكة المتحدة.

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