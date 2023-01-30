حبس تاجر مخدرات بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المرج.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكان قد تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط كمية من الحشيش المخدر بحوزة مجرم بالمرج بقصد الإتجار ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج المواد المخدرة، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والسلاح للدفاع والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.