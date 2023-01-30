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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة فيروز: والدتي كانت لا تحب الحديث عن أعمالها بعد الاعتزال

فيروز
فيروز

قالت إيمان جمجوم ابنة الفنانة الراحلة فيروز أشهر طفلة في السينما المصرية، إن والدتها كانت تتجنب الحديث عن أعمالها الفنية بعد اعتزالها.

وأضافت: "والدتى كانت تحاول عدم التحدث كثيرا عن أعمالها الفنية، وبعد اعتزالها دخلت مرحلة جديدة في حياتها، وحين كان يعرض لها أفلام على التليفزيون كانت تقول لي: "هي اللي انا شايفاها دي أنا".

وتابعت إيمان جمجوم، خلال مداخلة مع برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا مع الإعلاميات منى عبد الغنى وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، على قناة "CBC" أن والدتها كانت تحب الفنانة دنيا سمير غانم وكانت تصفها بالفنانة الشاملة، وكانت تعتبر الفنان الراحل أنور وجدى جزءا من عائلتها وكانت تحرص على زيارته خلال فترة مرضه.

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وأردفت أن والدتها احتفظت بطفولتها وشخصيتها التي ظهرت بها خلال الأعمال الفنية، مضيفة: "والدتى ظل بداخلها الطيبة والنقاء وكانت متصالحة مع نفسها جدا ومحبة للحياة جدا، وكانت دائما تقول لنا كل سن وله جمال معين، وكانت سيدة معطاءة حتى آخر يوم في حياتها".

وأكدت ابنة الفنانة الراحلة فيروز، أن والدتها فى عمر المراهقة ظهرت فى عدد من الأعمال الفنية مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ثم شعرت أنها أصبحت مختلفة وقررت أن تحافظ على صورة فيروز الطفلة لدى المشاهدين، لافتة إلى أن والدتها ربت أبنائها على ضرورة الاعتماد على أنفسهم وعدم الاعتماد على شهرة والدهم الفنان بدر الدين جمجوم أو والدتها الفنانة الراحلة فيروز.

هبة الأباصيري منى عبد الغني الستات مايعرفوش يكدبو الفنان بدر الدين جمجوم بدر الدين جمجوم إيمان جمجوم فيروز

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