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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة تعديات ووقف مخالفات بناء في 4 مراكز بكفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

شنت عدد من مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، حملات لازالة التعديات على الأراضى الزراعية، ووقف البناء المخالف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في المهد، والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض  الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات في المهد، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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قاد اللواء دكتور حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، عدد من الحملات لإزالة التعديات، ووقف البناء المخالف، فتم إزالة شدة خشبية لعمل سمل خرسانى على الأرض الزراعية على مساحة 140 متراً مربعاً بقرية أبو دنيا التابعة لبنى بكار، وإزالة شدة خشبية على الأرض الزراعية على مساحة 110 متراً مربعاً فى المهد فى قرية بنى بكار.

كما تابع اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوة، فك شدة خشبية بالدور الأول علوي بقرية السالمية.

 وتابع اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، فك شدة خشبية بالدور الثانى كاملة علوى بالزاوى التابعة للوحدة المحلية لقرية الرصيف.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة فورية في المهد لصب حصيرة وسمل خرساني بمساحة 300 متر مربع بقرية 83 الخريجين بغرب تيرة، كما تم  إزالة حصيرة خرسانية بارتفاع 50 متراً على مساحة 300 متراً بغرب تيرة.

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