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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع مسابقة أهل القرآن الكريم .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، التصفيات النهائية في مسابقة أهل القرآن بمدرسة علي عبد الشكور الرسمية للغات، التي تجرى بـ 9 مستويات منهم المستوى الجامعي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور أحمد ريحان، موجه عام التربية الدينية، وعدد من القيادات بالمديرية.
 

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وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن حفظ القرآن لا يكون بوضع المصاحف على الأرفف أو بالسيارات، ولكن بالعمل بآياته، وحسن معاملة الآخرين، وبحفظه وتدبره هو عامل أساسي في بناء الإنسان المصري الذي سيقوم ببناء مستقبل مصر فالإنسان القويم الذي يأخذ العبرة والعظة من آيات القرآن الكريم هو الذي سيعمل على بناء الأجيال القادمة.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على تحفيظ أبنائهم لكتاب الله لأبنائهم، مشيراً إلى أن كل بيت به حافظ لكتاب الله يشهده جهد كبير من أولياء الأمور، بتشجيع أبنائهم.

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