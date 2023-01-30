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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. افتتاح معرض أهلا رمضان بالبرلس بأسعار مخفضة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

افتتح وائل فرج، رئيس مجلس مدينة البرلس، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، معرض أهلا رمضان بمدينة البرلس، بحضور عدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية، بتوجيهات ونيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من أهالي البرلس، لشراء السلع الغذائية المخفضة، بنسب تراوحت ما بين 20 لـ 30 %، وتوفير كميات كافية من الزيوت والأرز والسكر، والدقيق، واللحوم، وغيرها من السلع الغذائية الأساسية، ووجه محافظ كفر الشيخ، بتوفير السلع الغذائية بصفة مستمرة.
 

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح 6 معارض بمدن محافظة كفر الشيخ "كفر الشيخ وبلطيم والحامول، والبرلس، سيدي غازي ، سيدي سالم، وسيتم افتتاح 9 معارض " أهلا رمضان بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة، مؤكداً أنه يتابع جهود الوحدات المحلية في الإعداد والتنفيذ لمعارض السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة تخفيفا للعبء عنهم.
 

وكان محافظ كفر الشيخ قد وجه بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهله.

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