عماد رشاد باكيا: فقدت 3 من أعز أصدقائي في الوسط الفني

أكد الفنان عماد رشاد، أنه خلال هذه المرحلة، لو تم عرض أعمل متعددة عليه سيختار العمل الرومانسي، لأنه يشعر أنه ينقصنا الحب الصادق بين الناس.

وقال عماد رشاد، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه”، أنه فقد أعز الأصدقاء مصطفى متولي ومحمود الجندي وفاروق الفيشاوي وفكري أباظة، معلقا: “كانوا بمثابة أعز أصدقائي”.

وتابع عماد رشاد: "عندما أرى اثنين من أصدقاء متخانقين أقول لهم استمتعوا وقربوا من بعض أكثر، وأزعل عندما أرى أخوات وأقارب متخانقين، أقول لهم هتفتكروا اليوم اللي ضاع وهتبكوا عليه دم”.

ليا أوضة مبطلعش منها

وتأثر عماد رشاد باكيا، وقال: “ربنا قدر لي انى اشيل حزن وزعل فقدان أهم أصدقاء ليا، لدرجة إني حسيت اني بقيت وحيد وانا في البيت.. لي أوضة مبطلعش منها كل ما افقد صديق بفقد جزء مني”.