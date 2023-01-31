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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة إماراتية.. مركز دبي المالي العالمي يطلق منصة ميتا فيرس

الإمارات
الإمارات

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق منصة ميتا فيرس، خلال الساعات الماضية، في محاولة لجذب المبتكرين التكنولوجيين من جميع أنحاء العالم، وفق ما ذكرت صحيفة آراب نيوز.

تعد المنصة جزءًا من استراتيجية دبي ميتا فيرس، التي تهدف إلى إضافة 4 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2030، ودعم 40 ألف وظيفة افتراضية، وجذب 1000 شركة بلوك تشين وميتا فيرس.

كما تدعم المنصة، هدف أجندة دبي الاقتصادية، المتمثلة في توليد قيمة اقتصادية بقيمة 27 مليار دولار سنويًا من التحول الرقمي.

وقال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان، إن منصة ميتا فيرس هي الأولى في سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لأحدث الاتجاهات الرقمية، وتسريع وتيرة التطور الرقمي، وتحقيق أهداف الاستراتيجية.

ومن جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي  لمركز دبي المالي العالمي: “لقد أظهرت حكومة دبي بصيرة كبيرة في تقديم استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل الإمارة مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والابتكار".

سيسرع تطوير منصة ميتا فيرس المتكاملة لمركز دبي المالي العالمي، من إنجازات تطلعات دبي في هذا القطاع.

المنصة ستعمل أيضًا على تطوير التشريعات الخاصة بالبيانات، والهوية الرقمية، وأطر عمل قانون الشركات.

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