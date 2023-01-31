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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صادم.. مطعم شهير يستبدل الموظفين بالروبوتات بأمريكا

ماكدونالدز تكساس
ماكدونالدز تكساس الأمريكية

قد رأينا جميعًا أفلام خيال علمي في هوليوود تقوم فيها الروبوتات بجميع أعمال الإنسان ولكن ماذا لو تم توظيف الروبوتات في الحياة الواقعية؟، قد يؤدي ذلك إلى كارثة حيث سيكون ملايين الأشخاص عاطلين عن العمل، ولكن أصبح هذا الخيال حقيقيًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

قدمت سلسلة الوجبات السريعة ماكدونالدز أول مطعم آلي لها في ولاية تكساس الأمريكية بدون عمال، حيث تقوم الروبوتات بخدمة الزبائن.

تم افتتاح هذا المنفذ الآلي في White Settlement إحدى ضواحي فورت وورث في تكساس وفقًا لصحيفة إنديا إكسبريس، وقد انتشر مقطع فيديو لهذا المنفذ بدون ولا موظف بشري.

 

كيف يعمل ؟

في المقطع، يقوم الزبون بكتابة طلبه على عداد بشاشة كبيرة، وبد تقديم الطلب، تجلب الروبوتات الطعام المطلوب، كما يوفر المنفذ أيضًا مرفقًا للسيارة، ما عليك سوى أن تطلب مقدمًا عبر الإنترنت، وسيظهر جهازًا آليًا مع الطعام المطلوب وتسلمه من النافذة.

اعتبارًا من اليوم، تختبر ماكدونالدز خدمة الروبوتات في هذا الفرع فقط، ولكن إذا حقق استجابة إيجابية، يمكن لسلسلة الوجبات السريعة الشهيرة التفكير في توسيع منافذ البيع عن طريق الروبوتات. 
 

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