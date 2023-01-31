عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا تفعل إذا حلفت بالله كذبا؟.. الأزهر: يغمسك بجهنم فاتقيه بـ5 أمور

ماذا تفعل إذا حلفت
ماذا تفعل إذا حلفت بالله كذبا

لا شك أن سؤال ماذا تفعل إذا حلفت بالله كذبا ؟، يهم بعض الناس الذين يكثرون الحلف بالله في كل أمورهم وكلامهم، ولا ينتبهون ما إذا كان هذا الحلف بالله سبحانه وتعالى كذبا أم صدقًا، وهذا من الأفعال التي تغمس صاحبها في نار جهنم ، ومن ثم لاينبغي للعبد الحلف عاطلاً وباطلاً هكذا، من هنا وللنجاة من العقوبة الشديدة يجب معرفة ماذا تفعل إذا حلفت بالله كذبا وما حكمه وكذلك ما كفارته؟.

أكبر ذنب يرتكبه كثيرون.. علي جمعة: احذر هذا الفعل خصوصا في شهر رجب

صليها في رجب.. 4 ركعات تمحو ذنوبك وتفك كربك وتفتح أبواب الرزق

ماذا تفعل إذا حلفت بالله كذبا 

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترنية، إن من حلف بالله سبحانه وتعالى كذبًا فقد وقع في ذنب عظيم ، يغمسه في الإثم والنار، لذا ينبغي عليه أن يسارع بالتوبة والعزم على عدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى .

وأوضح “ مركز الأزهر” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( ماذا تفعل إذا حلفت بالله كذبا ؟، وما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله؟)، أنه يجب على من وقع في هذا الذنب العظيم ألا وهو الحلف بالله كذبًا، أن يبادر بالتوبة النصوح والعزم على عدم العَود إليه مرة أخرى.

وأضاف أنه تسمى هذه اليمين باليمين الكاذبة، والفاجرة، والغموس أي: التي تغمس صاحبها في الإثم والنار؛ وقد قال فيها سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. [أخرجه البخاري].

كفارة من حلف بالله كذبا

ونبه إلى أنه لا كفارة لليمين الغموس عند جمهور الفقهاء؛ بل تلزم لها توبة صادقة، من ترك للذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق لأصحابها؛ لما ورد فيها من وعيد شديد؛ غير أن فقهاء الشافعية أوجبوا فيها كفارة يمين مع التوبة، والجمع بين التوبة والكفارة أحوط وأسلم، والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام.

 وقد ورد أن الحلف بالله تعالى كذباً من أعظم المحرمات التي يجب على المسلم تجنبها، وأشدها إثماً إن كان قد اقتطع الإنسان بتلك اليمين حقاً لأخيه المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.

وقوله أيضاً: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن إذا تاب العبد توبة نصوحاً فإن الله تعالى بمنه وكرمه يتجاوز عنه لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم [الزمر: 53].

وبناء عليه إذا حلفت بالله كذبا ينبغي عليك التوبة والاستقامة على الدين ثم بالإكثار من الطاعات لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات [هود: 114] ولقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها رواه أحمد وغيره.

 

ماذا تفعل إذا حلفت بالله كذبا ماذا تفعل إذا حلفت بالله إذا حلفت بالله كذبا إذا حلفت بالله حلفت بالله كذبا الأزهر مركز الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

قبل غلق القيد.. خالد الغندور يعلن عودة لاعب الأهلي من الإعارة

بشرى للأهلاوية.. صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

قسوة في الكلام.. مرتضى منصور يفتح النار على طارق حامد عقب تصريحاته

ترشيحاتنا

مفاجأة.. بيع فستان الأميرة ديانا بمبلغ خيالي

أقوى صيغة للصلاة على النبي للنصر على الأعداء ولمن يكيد لك.. رددها

أخبار التكنولوجيا| عملاقة الإنترنت الصيني Baidu تعمل على إطلاق نسختها الخاصة من ChatGPT.. وكارل باي يعلن قدوم الإصدار الجديد من Nothing Phone

شبيه اللحوم.. موسم استثنائي للفقع بعد الأمطار غير المسبوقة في السعودية| فيديو

قبل زيارة بلينكن.. 6 مطالب يحملها الرئيس الفلسطيني إلى الإدارة الأمريكية| تفاصيل

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه أثناء عمله بموقع تحت الإنشاء بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة واحدة تظهر قبل السكتة الدماغية بأسبوع | لن تتوقعها

بشرى للأهلاوية.. صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

بطن الحوت.. سماح أنور تصدم جمهورها فى أحدث ظهور

قارنوه بالعشق الممنوع وبطلته تستحوذ على الإشادات.. مواعيد وأحداث «أزمة منتصف العمر»

فيديو

بودرة السيراميك لا تذوب.. مفاجأة في تداول نسكافيه مغشوش بالأسواق

قارنوه بالعشق الممنوع وبطلته تستحوذ على الإشادات.. مواعيد وأحداث «أزمة منتصف العمر»

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ