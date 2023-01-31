مصرع وإصابة 3 أطباء في حادث مأساوي بالشرقية

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث توفى 3 من أبناء المركز وأصيب آخر إثر حادث تصادم سيارتين.



كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى بوصول 3 شباب لقي مصرعهم واصابة اخر اثر حادث تصادم سيارتين ببعضهم ادي ذالك الحادث الى مصرع 3 شباب وإصابة آخر.

بالانتقال والفحص تبين مصرع الدكتور ب. م يبلغ من العمر 19 عاما طالب بكلية الطب البشرى و الدكتور احمد . ر يبلغ من العمر 19 عاما طالب بكلية الطب البيطرى و م. ط. يبلغ من العمر 30 عاما ، واصابة الدكتور ا. م يبلغ من العمر 19 عاما طالب بكلية الطب البشرى وذلك بسبب حادث سير على طريق مدخل مدينة فاقوس فى اتحاه ابوكبير، حيث اصطدمت سيارة ملاكى باخرى نصف نقل "جامبو" .

تم التحفظ على الجثث بثلاجة مستشفى فاقوس تحت تصرف جهات التحقيق ، كما يتلقي الشاب المصاب العلاج اللازم،و تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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