رسميا إنبى يحسم التعاقد مع 4 لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لنادى إنبى عن تعاقد الفريق الأول مع أربع لاعبين جدد ، لتدعيم صفوف الفريق البترولي خلال الفترة المقبلة من الموسم الجارى ، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير الجارى .

إنبي يدعم صفوفه فى الميركاتو الشتوي

وأضاف إسماعيل بأن إنبى نجح فى ضم المهاجم عمرو مرعى فى صفقة إنتقال حر.

كما استطاع نادي إنبي شراء وضم حارس مرمى الداخلية رضا السيد لمدة ثلاثة مواسم ونصف وشراء باسم عادل مدافع منتخب السويس لمدة ثلاثة مواسم ونصف بالإضافة لاستعارة اللاعب المبارك حسن من نادى المصرى السلوم لمدة موسم ونصف مع إضافة بند يتيح للفريق البترولى شراء اللاعب .

ويستعد الفريق البترولى نادي إنبي لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم 5 فبراير المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.