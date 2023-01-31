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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة| محمد فؤاد يزف مفاجأة لجمهوره.. تفاصيل

محمد فؤاد
محمد فؤاد

يحيى الفنان محمد فؤاد حفلا غنائيا يوم 17 يناير المقبل بمناسبة عيد الحب فى ألمانيا لأول مرة وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

ويشهد حفل محمد فؤاد مفاجأة سارة إلى جمهوره وخاصة النساء والكابلز حيث قررت الشركة المنظمة للحفل حضورهم مجانا. 

شاهد الفيديو 

ويبدأ محمد فؤاد رحلته المكوكية من بيروت حيث يحيى حفلا يوم  11 فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب وبعدها يطير إلى ألمانيا. 

ويشدو محمد فؤاد خلال الحفل بعدد من الأغانى الرومانسية التى اشتهر بها وتتناسب مع احتفلات عيد الحب ولعل من أبرزها "حبيبى يا والقلب الطيب والحب الحقيقى".

ويعد محمد فؤاد أحد النجوم الذين يمتلكون موهبة كبيرة ولهم بصمة فى الموسيقى والغناء وقد لقبه الجمعور من قبل بـ ابن البلد نظراً لخفة دمه وقبوله، خاصة في ذروة نجاحه عندما قدم فيلم “اسماعيلية رايح جاي”، كما انه يحرص دائماً على ان يتواجد وسط جمهوره دون اي تكبر او تجاهل لماضيه أو اصله، فمن فترة الى اخرى يحرص فؤاد على زيارة بيته القديم في منطقة عين شمس.

محمد فؤاد الحب الحقيقي حفل محمد فؤاد الفنان محمد فؤاد Arts Entertainment

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