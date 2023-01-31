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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ ينعش الأسواق بمصر.. تقرير

مصر
مصر

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، مصر.. تحول إيجابي مفاجئ.

ووفقا للتقرير فقد رصد تحولا مفاجئا وسريعا في مصر؛ حيث تم الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ، نقص الدولار تسبب فى تراكم البضائع.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة والجهاز المصرفي أفرجا عن بضائع قيمتها تتجاوز 14.5 مليار دولار منذ شهر ديسمبر الماضي.

ويشير التحول، إلى تراجع الضغط على الجنيه المصري، وأن تدفقات العملات الأجنبية بدأت فى الاستقرار، كما عادت المصاتع للعمل بكامل طاقتها بحسب بيانات الحكومة، إلى جانب ان المواد الخام ومستلزمات الإنتاج تكفي لمدة شهر إلى شهرين، وتم سداد إلتزامات خارجية بملياري دولار خلال نوفمبر وديسمبر.

وتم تخفيض قيمة الجنيه 3 مرارت منذ مارس 2022، كما أثبتت وكالة "أس أند بي" النظره المستقبلية المستقرة لمصر .

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