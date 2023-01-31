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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة بسبب كسر مفاجئ بخط في السبتية

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (وسط المدينة – منطقة جاردن سيتى – بعض مناطق روض الفرج وبولاق ابو العلا)، وذلك نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط قطر800مم  بشارع السبتية.


وتأسف الشركة عن هذا العطل المفاجئ، وتبذل قصارى الجهد بكافة الإمكانيات من المعدات والعمال والفنيين والمهندسين لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقرب وقت ممكن.


وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب والدفع بها للمناطق المتأثرة من انقطاع المياه لحين إصلاح الكسر وعودة المياه وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب على رقم 01206665125..

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