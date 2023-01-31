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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الممثلة العالمية سيندي ويليامز

سيندي ويليامز
سيندي ويليامز

أعلنت أسرة الفنانه العالمية سيندي ويليامز عن وفاتها عن عمر يناهز ال 75 عاما بعد صراع قصير مع المرض . 

وجاء اعلان وفاة سيندي ويليامز من خلال بيان للاسرة نصه كالاني  “لقد جلبت وفاة والدتنا الطيبة والمرحة سيندي ويليامز حزنا لا يقهر لا يمكن التعبير عنه حقا”. 

وتابع البيان “معرفتنا بها وحبها كانا فرحتنا وامتيازنا. كانت فريدة وجميلة وكريمة ولديها حس دعابة رائع وروح مشرقة أحبها الجميع “.

وعملت سيندي ويليامز مع بعض نخبة المخرجين في هوليوود في مهنة سينمائية سبقت انتقالها إلى التلفزيون بدوام كامل ، حيث ظهرت في فيلم George Cukor’s عام 1972 بعنوان “Travels With My Aunt” و “American Graffiti” لجورج لوكاس عام 1973 و “The Conversation” لفرانسيس فورد كوبولا. “من عام 1974.

اشتهرت سيندي ويليامز ببرنامج “Laverne & Shirley” العرضي “Happy Days” الذي تم عرضه على ABC من 1976 إلى 1983 وكان أحد أكثر البرامج التلفزيونية شهرة في أوجها.

 

 

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