الكنيسة الأرثوذكسية: إقامة أول قداس لعيد الميلاد المجيد بالسعودية

اقامة اول قداس في السعودية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إقامة أول قداس لعيد الميلاد المجيد في المملكة العربية السعودية، ترأسه نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، في إطار العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك سلمان بن عبد بالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن اقامة صلاة القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد جاء بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث قام نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها بزيارة افتقاد للأقباط المصريين المقيمين في السعودية وذلك لمدة شهر انتهت باقامة قداس عيد الميلاد المجيد وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وقدمت الكنيسة الأرثوذكسية الشكر الجزيل إلى السفير أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة وأعضاء السفارة الموقرين لتسهيل إجراءات السفر لنيافة المطران والأب الكاهن.

وشملت الزيارة عدة مدن في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، حيث اقيمت القداسات بحضور أعداد كبيرة من الأقباط والاريتريين، حيث تقام الصلوات والاجتماعات الروحية المتنوعة برعاية كاملة من السلطات السعودية.

كما زار الأنبا مرقس السفارة المصرية بالسعودية، حيث حضر عشاء خاص بالسفارة، كذلك قامت السفارة بمصاحبة الأنبا مرقس في كافة اللقاءات وتسهيل جميع الإجراءات.