لدعم المواطن.. فعاليات وأنشطة خدمية متنوعة لحزب مستقبل وطن بـ12 محافظة اليوم

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم، الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

ـ محافظة القاهرة

نظمت أمانة المرأة بقسم حلوان، زيارة إلى دار أم كلثوم لرعاية المسنين وكبار بلا مأوى، لرسم البهجة علي وجوه أهالينا، وتقديم الدعم اللازم لهم، وفى سياق آخر، نظمت أمانة المرأة الجلسة التاسعة من عيادة التخاطب بمقر الحزب.

كما نظمت أمانة قسم الشرابية، اختبارات محو الأمية لأهالى الحي الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية وشهدت الفاعلية إقبالا كثيفا من المواطنين.

ـ محافظة الجيزة

واصلت أمانة قسم الحوامدية، تنفيذ مبادرة "صحتك تهمنا" لتوقيع الكشف الطبي المجاني على السيدات بجميع المصانع والأماكن الخدمية والمؤسسات الحكومية وتوفير كافة الخدمات الصحية لهم مجاناً، حيث تم الكشف بالأمس على عدد 110 سيدة فى ثاني جولات القافلة الطبية بالمدينة.

كما أقامت أمانة مركز أبو النمرس، منفذًا جديدًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرية المنوات وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحت شعار دعمًا لمحاربة الغلاء، حيث تم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية لأهالي المنوات بأسعار مخفضة.

و وقعت أمانة الصحة بمركز البدرشين، بروتوكولًا مع أحد معامل التحاليل الطبية المنتشرة فروعها بقرى المركز لمنح خصومات تصل إلى 50% لأعضاء الحزب من أهالي البدرشين على كافة الخدمات التي يقدمها المركز.

كما نظمت أمانة قسم الوراق، احتفالية خاصة بعيد الشرطة بخيمة كادوما بكورنيش الوراق، وتضمن الحفل فقرات فنية ومسرحية لأطفال مصر الخير وتكريم عددًا من رموز الشرطة بالوراق.

ـ محافظة قنا

اختتمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، برنامجها التدريبي والتثقيفي لأعضاء هيئة مكتب الحزب بمحافظة قنا بحضور أمناء الأمانات النوعية بالمحافظة، ويهدف البرنامج إلي تأهيل الكوادر الحزبية بأمانة المحافظة بتشكيلاتها وتنمية الوعي ورفع كفاءتهم والجاهزية لتنفيذ الأنشطة والتكليفات واستهدف هيئة مكتب المحافظة في مرحلته الأولي علي مدار 4 أسابيع متواصلة بواقع 50 ساعة تدريبية.

محافظة بورسعيد

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، زيارة إلى عدد من المؤسسات الشرطية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة ال 71، وقام وفد أمانة الجنوب، بزيارة قسم شرطة الجنوب واهداء باقة من الزهور إلى القيادات الشرطية في القسم، كما قدم وفد من أمانة بورفؤاد ثاني، التهنئة لرجال الشرطة من ضباط وأفراد وجنود في قسم شرطة بورفؤاد ثاني بالمحافظة، وقدم وفد أمانة الضواحي، بالتهنئة للقيادات الشرطية في قسم شرطة الضواحي وكذلك الأفراد والجنوب.

ـ محافظة مطروح

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، الندوة الثانية من البرنامج التدريبي لكوادر الحزب، وبحضور أمناء الامانات النوعية، وعدد من أعضاء أمانات مراكز المحافظة، واستهدف البرنامج التدريبي أعضاء هيئة مكتب المحافظة وأعضاء الأمانات النوعية، ويشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات تتمثل في التعريف بالحزب، وأهدافه، وتشكيلاته، ومستوياته التنظيمية، والنوعية واختصاصاتها، والخريطة الحزبية، والسلوك والالتزام الحزبي.

ـ محافظة الإسماعيلية

واصلت أمانة مركز القنطرة غرب، تنظيم القافلة الطبية البيطرية، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان في قرية الروضة بجوار الوحدة البيطرية، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، والتواصل مع الأهالي من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.

ـ محافظة الغربية

نظمت أمانة مركز بسيون، ندوة تثقيفية توعوية، حول معاش تكافل وكرامة، وتضمنت الندوة شرح وافي عن البطاقة المشروطة الخاصة بالرعاية الصحية لكل المنتفعين بمعاش تكافل وكرامة وكيفية الحفاظ على المعاش عن طريق المتابعه الصحية الدوريه كل شهر بالوحده الصحية.

كما نظمت أمانة العمال والفلاحين بالمحافظة، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "إعداد الكوادر السياسية للمحليات"، حيث ناقش الضيوف أهم بنود قانون المحليات المقترح وشروط إختيار القيادات والدور المطلوب من عضو المحليات على مستوى المدينه والمركز والقرية.

و نظمت أمانة قسم أول المحلة، قافلة طبية لإجراء التحاليل الطبية علي المواطنين بالمجان، في الوحدة الحزبية بأبو راضي، واستمرت حتي الرابعة عصراً، وأسفرت عن تقديم الخدمة للعشرات من المواطنين بالكشف والتحليل المجاني، وجاءت القافلة بالتحاليل الطبية "تحاليل الدم ـ سكر تراكمي ـ هيموجلوبين ـ دهون ثلاثية"، كما جاءت بفحوصات للقلب ، والكشف عن الضغط و التغذية العلاجية.

كما نظمت أمانة مركز المحلة، احتفالية كبري لتكريم الأم المثالية بقاعة المؤتمرات بمركز شباب المعتمدية المطور، وفي ختام الحفل وزع الهدايا والجوائز العينية للأمهات، معبرين عن فرحتهن بتلك الاحتفالية، وفى نفس السياق، نظمت أمانة الصحة بمركز المحلة، قافلة طبية مجانية، في قرية محلة القصب، شملت القافلة الطبية كافة وجميع التخصصات بالمجان، وشهدت القافلة إقبالاً كثيفا من المواطنين.

ـ محافظة البحيرة

نظمت أمانة مركز إدكو، قافلة طبية مجانية، للكشف علي أمراض "باطنة- أطفال"، في قرية المعدية، حيث تم الكشف على أكثر من 200 حالة مع صرف العلاج لهم كاملاً بالمجان، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من آهالينا البسطاء من قرية المعدية والقرى والعِزبّ المجاورة، حيث وفرت القافلة الكشف وصرف العلاج بالمجان.

ـ محافظة أسيوط

قام وفداً من أمانة العلاقات الحكومية بمركز ديروط، بزيارة لقيادات وضباط قسم شرطة ديروط لتقديم التهانى لضباط ومعاونى المركز فى إطار الإحتفالات والتهانى بمناسبة عيد الشرطة الـ71.

محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة شئون المجالس المحلية بقسم الرمل ثانِ، ندوة تثقيفية حول دور المرأة في المشاركة في المجالس المحلية، وذلك بمقر القسم.

كما نظمت أمانة قسم الرمل أول، ندوة تثقيفية تحت عنوان "دور الشباب في المجتمع"، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات للشباب لتفعيل دورهم المجتمعي، والتأكيد على أهمية مشاركة الشباب في الكثير من الأنشطة.

كما نظمت أمانة قسم العامرية أول، ندوة حول معاش تكافل وكرامة، بهدف التعرف عن الحالات المستحقة في هذا المعاش بالوحدة الحزبية بمنطقة توشكى، كما نظمت ندوة أخرى حول التفحم والصدى في محصول القمح بالوحدة الحزبيه بقرية سند 2، بالنهضة.

ـ محافظة القليوبية

نظمت أمانة مركز ومدينة بنها، ندوة توعوية حول برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك لأهالي قرية كفر عطا الله، بحضور مدير إدارة التضامن الاجتماعى بالمركز، وتم خلال الندوة الإستماع لمشاكل المواطنين بتكافل وكرامة وتم العمل على حلها.

ـ محافظة الشرقية

نظمت أمانة مركز ديرب نجم، دورة رياضية للشباب فى كرة القدم الخماسية، في قرية الصوينى، وذلك تشجيعاَ، لهم على الاهتمام بالرياضة لشغل أوقات الفراغ ولبناء جسم رياضي متناسق وقوي، وللحفاظ على الصحة العامة باعتبارها من أهم مقومات تحقيق التنمية والتقدم، وجاءت الدورة وسط مشاركة كبيرة من شباب القرية، والتي أقيمت علي أحد ملاعبها في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.