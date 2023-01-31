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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة الموسيقيين تكرم إيمان جنيدى أول مايسترو نسائي فى مصر

تكريم إيمان جنيدي
تكريم إيمان جنيدي

أقام الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية، حفل تكريم  للفنانة الدكتورة  إيمان جنيدي أول مايسترو نسائي فى مصر.

 

قال طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين، إن التكريم تم اليوم بمقر النقابة بوسط البلد، وبحضور أعضاء المجلس. 

حصلت إيمان جنيدي على تكريم من السيدة انتصار السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية " ايقونة النجاح"، ضمن عدد من المُكرمات من النماذج المشرفة من السيدات الناجحات .

 

 

وقالت إيمان جنيدي، أول مايسترو من السيدات على مستوى صعيد مصر" فوجئت بإبلاغي منذ أيام بأنني من ضمن المُكرمات من قبل سيدة مصر الأولى، في احتفالية يوم المرأة، وكانت لحظة سعادة خاصة لي لانني شعرت بأن تعبي ومجهودي عبر سنوات في تكوين فرقة موسيقية وقياداتها كأول امرأة من الصعيد بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، وجد تقديرا ومحل اهتمام ومتابعة".واضافت: " لن أنسى تلك الاحتفالية التي كُرمت خلالها او لحظات التكريم، وبخاصة لحظة تكريمي فقد كانت سيدة مصر الأولى ودودة للغاية وبسيطة معنا، فقد هنأتني وأثنت علي وشعرت بانني"عروسة "  أرتدي  الثوب الأبيض".

وحصدت إيمان جنيدي العديد من الجوائز وشهادات التقدير من محافظة بني سويف ورؤساء جامعتها، آخرها تكريم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم.

إيمان جنيدي مايسترو مصطفى كامل نقابة الموسيقيين أول مايسترو نسائي

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