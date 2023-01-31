اقتصادي: انضمام مصر لـ بريكس يساهم في الحصول على قروض ميسرة.. فيديو

كشف الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الهند، بعد ورود توقعات عن وصول نيودلهي إلى الترتيب الثالث عالميًا في الاقتصاد عام 2030، متخطية بذلك دولة ألمانيا.

وقال أبو زيد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن الهند مُرشحة لنمو اقتصادي وتبوأ مكانة عالية في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن أهمية الجولة تأتي من أهمية حرص الرئيس السيسي على انتهاج سياسة توسعية مع كافة الشركاء المهمين على الساحة الدولية.

وأوضح مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة المصرية تضع عدة سيناريوهات ممكنة ومحتملة ومرغوب في تحقيقها، وهو ما رأيناه خلال الفترة الماضية من تعزيز الشراكة مع كبرى اقتصاديات العالم (فرنسا - ألمانيا - بريطانيا)، وحضور المحافل الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي، عبر فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى أبو زيد، إلى أن مصر تسعى لزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ما يُساهم في تراجع معدلات البطالة من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن الهند تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في الاقتصاد.

ولفت إلى أن بنك التنمية التابع لتجمع بريكس أنشئ عام 2015 برأس مال 50 مليار دولار؛ وانضمام مصر له سيسهل عليها إمكانية الحصول على قروض ميُسرة بفائدة مُنخفضة.