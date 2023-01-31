بنتيجة كبيرة.. جمهور الأهلي يتوقع الفوز على اوكلاند سيتي غداً| فيديو

يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي، فريق أوكلاند سيتي مساء غد ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

ورصدت عدسة صدى البلد، توقعات الجمهور للنتيجة، ومدى تأثر الفريق باستبعاد اللاعب برونو سافيو، وشادي حسين.

وقال جلال منصور، إنه يتوقع فوز الأهلي بنتيجة ٢/٠، ويسجل الأهداف محمد شريف، وكهربا، ويرى أن استبعاد سافيو وشادي حسين لن يأثر.

وتابع كرم حمزة، أن الأهلي قادر على تقديم بطولة مشرفة كالعادة، ويتوقع فوزا كبيرا على اوكلاند سيتي، وتألق كهربا وافشة وعلي معاول.

وتوقع مروان حامد، فوز الأهلي ٢/١ برغم صعوبة المباراة إلا أنه يرى النادي الأهلي نادي الصعاب والبطولات.

وغادرت بعثة الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، مدينة تطوان المغربية، اليوم الثلاثاء للمبيت في مدينة طنجة، استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني، في تصريحاته اليوم استعداد الأهلي القوي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، موضحًا أن هدفه الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وأضاف كولر أن تركيز الجميع حاليا ينصب على المواجهة الأولى أمام فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، والسعي للفوز بها، لكن لا أحد يعلم كيف ستكون ظروف المباراة.

وأشار المدير الفني للنادي الأهلي إلى أن فريق أوكلاند سيتي منافس قوي، وخاض معسكرًا تحضيريًّا للبطولة في إسبانيا، ولم يتعرض للهزيمة من فريق برشلونة، وهو ما يظهر أنه ليس ضعيفًا، خاصة أنه يمتلك لاعبين مميزين، لذا فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.