السعودية.. بيان عاجل بشأن مستحضرات تجميل وأغذية منتهية الصلاحية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، ضبط أكثر من 750 ألف عبوة من مستحضرات التجميل، و23.400 كيلوجرام من المنتجات الغذائية في مستودعين غير مرخصين بجدة وتبوك.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أوضحت الغذاء والدواء، أنه من خلال جولات الرصد على المستودعات المجهولة في جدة تم ضبط مستودع يخزن مستحضرات التجميل دون الحصول على التراخيص النظامية ودون تطبيق أسس التخزين الجيد.

وأشار إلي أنه على إثر ذلك جرى ضبط وتحريز المستحضرات احترازياً إلى حين التحقق من سلامتها وإغلاق المنشأة، واستدعاء مالكها لاستكمال باقي الإجراءات وفقًا لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.

كما رصد مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، مستودعاً في مدينة تبوك يقوم بمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وأشارت “واس” إلي أنه جرى على أثر ذلك إغلاق المنشأة واستدعاء مالكها لاستكمال الإجراءات النظامية وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.