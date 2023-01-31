جابر أبو شديد.. نجوم الفن يروجون لمسلسلاتهم بحرق شخصياتهم على السوشيال ميديا

عادة ما يفرض صناع الأعمال الفنية وخاصة دراما رمضان حالة من السرية التامة على اللوكيشن لمنع تسريب أى صورة لبطل العمل أومشهد من المسلسل يكشف عنصر المفاجأة الذي يبحث عنه المخرج أو المؤلف على الشاشة فى رمضان، ويكون سببا فى نجاح العمل.



محمد رمضان جعفر العمدة



وبمرور الوقت أصبح صناع المسلسل هم من يكشفون عن تفاصيل أعمالهم للترويج للمسلسل عبر صفحات السوشيال ميديا وكانت البداية هذا العام مع الفنان محمد رمضان الذى كشف عن تفاصيل شخصيته التى يقدمها فى مسلسله الجديد وتدعي جعفر العمدة.





ومنذ بداية محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد ويحرص دائما على مشاركة جمهوره صور من كواليس التصوير سواء داخل لوكيشن أو فى شوارع القاهرة كنوع من أنواع الترويج فيما كشف أكثر من مرة عن تفاصيل شخصيته فى المسلسل وهو ما يعتبره البعض أسلوب جديد فى الترويج للمسلسل عكس السنوات الماضية.





أحمد العوضي جابر أبو شديد



وأيضا من الفنانين الذين كشفوا عن شخصياتهم فى رمضان القادم النجم أحمد العوضي الذى يجسد شخصية جابر أو شديد أبن سوهاج الذى يعمل مكانيكي سيارات ضمن أحداث مسلسل ضرب نار.



وكشف أيضا العوضى عن اللوك الذى يظهر به خلال أحداث المسلسل كنوع من أنواع الترويج له ويشاركه البطولة فيه الفنانة ياسمين عبد العزيز .

صبري فواز ولوك جديد فى رمضان كريم

وأيضا من الشخصيات التى تم الكشف عنها وعن اللوك الذي سوف تظهر به فى موسم رمضان شخصية خميس فى مسلسل رمضان كريم والتى حققت نجاحا كبيرا فى الجزء الأول.



وكشف صبري فواز عن تفاصيل الشخصية بصورة تم طرحها على صفحات السوشيال ميديا كنوع من أنواع الدعاية للمسلسل وللترويج لشخصية خميس التى سوف تشهد تغيرات كثيرة خلال أحداث الجزء الثاني من المسلسل.





روجينا وشخصية الحاجة صيصة

وأيضا من الشخصيات التى تم الكشف عنها مبكرا شخصية الفنانة روجينا فى مسلسلها الجديد ستهم والذى من المفترض عرضه فى موسم رمضان القادم.



وكشفت روجينا عن الشخصية التى تجسدها فى المسلسل وهي شخصية سيدة من صعيد مصر وترتدي ملابس أشبه بملابس الرجال وربط البعض بين هذه الشخصية وشخصية الحاجة صيصة زاعمين أن روجينا تجسد شخصيتها فى أحداث المسلسل.





باسم سمرة يروج لشخصيته فى بطن الحوت

وأيضا من الفنانين الذين روجو للشخصيات التى يقدموها فى موسم رمضان عبر صفحات السوشيال ميديا الفنان باسم سمرة والذى طرح صورة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد بطن الحوت مع الفنان محمد فراج.



وكتب باسم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: بطن الحوت رمضان٢٠٢٣ كل عام وانتم بخير تأليف وإخراج أحمد فوزي.