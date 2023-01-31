لم يتألق إلا في مباراة السوبر.. تعليق إبراهيم سعيد على أداء سافيو

قال إبراهيم سعيد، نجم المنتخب الوطني السابق، إن "سافيو" لم يتألق إلا في مباراة السوبر، وبعد ذلك لم يكن ظاهر في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع نجاح كبير للاعب شادي حسين في النادي الأهلي، ولكنه لا يعرف سبب عدم تألقه، معقبًا: "مش أي حد يقدر يلعب مع النادي الأهلي".

وأشار "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي أمير هشام، ببرنامج "plus 90"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الانطباع الأول لأي لاعب هو الذي يستمر، مشيرًا إلى أن شادي حسين قد يكون تعجل في إظهار مهاراته، وهذا قد يضعه تحت ضغط كبير، معقبًا: "أنا حزين على شادي كتير جدا، ولو هو في حالاته كان ممكن يكون أحسن كتير".

ولفت إلى أن بنيان شادي حسين قوي جدًا ورؤيته داخل الملعب جيدة، معقبًا: "مش عارف ايه اللي حصل لشادي حسين، مجمل أدائه قبل القدوم للنادي الأهلي كان جيد للغاية".



