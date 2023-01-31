في ظل الظروف الحالية..داعية يتحدث عن فضل التكافل بين الناس

تحدث إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن فضل التكافل بين الناس، قائلا: نحن نمر بمنعطف خطير ونعيش موجة غلاء تضرب العالم أجمع بسبب التداعيات الراهنة.



واستشهد بقول رسول الله :"(أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، و أحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا".

واسترسل إبراهيم رضا، خلال حواره ببرنامج ست الستات المذاع على قناة صدى البلد: أعمال الخير لا تتوقف على أداء الصلاة فقط، بل يجب أن يتبعها صدقة من الإنسان في حياته، مشيرا إلى أنه من الممكن التبرع بالاموال للحج والعمرة، أو لشراء الأدوية وإجراء العمليات.

وشدد على أن الصدقة واجبة على على كل قادر مستطيع أن يخرج أمواله من أجل مساعدة المحتاجين والغير قادرين وتوفير لهم حاجتهم.