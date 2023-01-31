تصعيد 9 ناشئين بالألومنيوم للفريق الأول

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الألومنيوم بقيادة أبوطالب العيسوى ،تصعيد 9 لاعبين من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول خلال فترة توقف الدورى بهدف دراسة إمكانية الاستعانة بهم فى الفترة المقبلة.

و طلب الكابتن أبو طالب العيسوى المدير الفنى للفريق الأول تصعيد كل من :

1-شريف حسين

2-عبد الرحمن حديده

3-مراد محمد

4-فادى رضا رزق

5-محمد طارق

6-محمد سيف

7-محمود جعفر

8-يوسف ميشو

9-هشام عبدالدايم

و حرص الكابتن أبو طالب العيسوى على عقد جلسة مع اللاعبين المختارين لتحفيزهم و مطالبتهم بالتركيز الشديد و أستثمار كل دقيقه في الملعب .

ومن جانبهم قام مجلس إداره نادى الألومنيوم بتوقيع عقود أحتراف لجميع اللاعبين لمده خمس سنوات .

و يكمن هذا ضمن خطه مجلس إداره نادى الألومنيوم للأعتماد على أبناء النادى و أختيار أفضل الكوادر لتمثيل النادى في مشواره في بطوله الدورى .