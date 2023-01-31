تصعيد 9 ناشئين بالألومنيوم للفريق الأول

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الألومنيوم بقيادة أبوطالب العيسوى ،تصعيد 9 لاعبين من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول خلال فترة توقف الدورى بهدف دراسة إمكانية الاستعانة بهم فى الفترة المقبلة.
و طلب الكابتن أبو طالب العيسوى المدير الفنى للفريق الأول تصعيد كل من :
1-شريف حسين
2-عبد الرحمن حديده
3-مراد محمد
4-فادى رضا رزق
5-محمد طارق
6-محمد سيف
7-محمود جعفر
8-يوسف ميشو
9-هشام عبدالدايم
و حرص الكابتن أبو طالب العيسوى على عقد جلسة مع اللاعبين المختارين لتحفيزهم و مطالبتهم بالتركيز الشديد و أستثمار كل دقيقه في الملعب .
ومن جانبهم قام مجلس إداره نادى الألومنيوم بتوقيع عقود أحتراف لجميع اللاعبين لمده خمس سنوات .
و يكمن هذا ضمن خطه مجلس إداره نادى الألومنيوم للأعتماد على أبناء النادى و أختيار أفضل الكوادر لتمثيل النادى في مشواره في بطوله الدورى .