عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصعيد 9 ناشئين بالألومنيوم للفريق الأول

صدى البلد

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الألومنيوم بقيادة أبوطالب العيسوى ،تصعيد 9 لاعبين من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول خلال فترة توقف الدورى  بهدف دراسة إمكانية الاستعانة بهم فى الفترة المقبلة.

و طلب الكابتن أبو طالب العيسوى المدير الفنى للفريق الأول تصعيد كل من :
1-شريف حسين 
2-عبد الرحمن حديده
3-مراد محمد
4-فادى رضا رزق
5-محمد طارق 
6-محمد سيف
7-محمود جعفر
8-يوسف ميشو 
9-هشام عبدالدايم

و حرص الكابتن أبو طالب العيسوى على عقد جلسة مع اللاعبين المختارين لتحفيزهم و مطالبتهم بالتركيز الشديد و أستثمار كل دقيقه في الملعب .

ومن جانبهم قام مجلس إداره نادى الألومنيوم بتوقيع عقود أحتراف لجميع اللاعبين  لمده خمس سنوات  .

و يكمن هذا ضمن خطه مجلس إداره نادى الألومنيوم للأعتماد على أبناء النادى و أختيار أفضل الكوادر لتمثيل النادى في مشواره في بطوله الدورى .

أبوطالب العيسوى كرة القدم أبو طالب العيسوي مجلس إدارة الالومنيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ أحمد شوبير ..تفاصيل

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

موضوعات متعلقة

قصة غريبة من السعودية.. امرأة تلد ثلاثة توائم بعد عقم لــ6 سنوات

ترشيحاتنا

حكم من ينكر وجود الحسد.. علي جمعة يجيب

أمريكا.. إلغاء وتأخر 4592 رحلة جوية بسبب تساقط الثلوج

الكرتونة انخفضت 10 جنيهات..أسعار البيض بمنافذ الزراعة والأسواق اليوم الثلاثاء 31 يناير

انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد توجه نصيحة عاجلة للمواطنين

الوزراء يوافق على استخدام مبنى مجمع التحرير كفندق ومقر وزارة الداخلية كمجمع خدمي

جابر أبو شديد.. نجوم الفن يروجون لمسلسلاتهم بحرق شخصياتهم على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت حامل في توأم.. آخر كلمات عروس الغربية قبل وفاتها

ماتدمرش ابنك.. اعرف أسباب التشوهات الخلقية قبل الإنجاب

ثمنه رخيص .. نوع من الشاي يعالج الضغط والسكري

سعر صادم لجاكيت محمود العسيلي بحفل القرية العالمية في دبي

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ