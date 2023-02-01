شعبة الأدوية: هناك دخلاء على المهنة.. ورصدنا مصانع «بير سلم» تتلاعب بالمضادات الحيوية|فيديو

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تعليقًا على واقعة وفاة طفل بأسيوط بعد إعطائه حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية، إن النقابة تحارب الدخلاء على المهنة، موضحًا أنهم أشخاص ليسوا لهم علاقة بالمهنة يقومون بشراء رخصة صيدلية.

وأكد "عوف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، منوهًا بأن الطفل الضحية تم إعطاؤه حقنة المضاد الحيوي دون وصفة طبية.

ونوّه على أهمية وجود بعض الإجراءات الاحترازية أثناء إعطاء الحقن داخل الصيدليات، كاشفًا أنه تم رصد مصانع تحت بير السلم وهي تتلاعب في تصنيع حقن المضادات الحيوية.