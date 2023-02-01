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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري يتلقى خبرًا سارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم |تفاصيل

عصام الحضري
عصام الحضري

تلقى عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي خبرًا سارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل انطلاق كأس العالم للأندية في المغرب.

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«فيفا» يعلن حكم مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

وأعلن عصام الحضري ، عن تلقيه دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحضور كأس العالم للأندية في المغرب.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المغرب من الفترة 1 فبراير وتنتهي 11 من الشهر ذاته بمشاركة 7 أندية، على رأسها الأهلي وريال مدريد.

ونشر"الحضري" على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة من دعوة فيفا لحضور كأس العالم للأندية، قائلاً: "أتشرف بدعوتي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب".

وأضاف: "أحب أن أتوجه بخالص الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم على الدعم والتقدير الدائم لجميع أساطير اللعبة".

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء، بمواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي الأول للبطولة العالمية.

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