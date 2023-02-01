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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«فيفا» يعلن حكم مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

الاهلي
الاهلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تعيين طاقم تحكيمي صيني، لمباراة النادي الأهلي التي يواجه فيها أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن الدور التمهيدي من مسابقة كأس العالم للأندية 2022.

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ويشارك الأهلي في كأس العالم، للمرة الثامنة في تاريخه، بعد نسخ أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021.
وكشف فيفا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إسناد لقاء الأهلي وأوكلاند، إلى الحكم الصيني "ما نينج"، مع معاونة كل من الصينيين "في زو" و"شينج زهانج"، إلى جانب الروماني اشتفان كوفاتش، كحم رابع.

الطاقم المساعد الذي يجلس في غرفة تقنية الفيديو، يشهد تواجد 4 حكام من إسبانيا، الصين، أوروجواي والمكسيك.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، لم يسبق أن أدار الصيني ما نينج أي مباراة في المسابقات العالمية الكبرى، سواء مونديال المنتخبات أو الأندية، مكتفيًا بالظهور في كأس العالم 2019 تحت 17 عامًا.

ويملك ما نينج، خبرات طويلة في إدارة المباريات القارية على مستوى مسابقة دوري أبطال آسيا.

ويمتاز ما نينج، بالاعتدال في إشهار البطاقات الملونة، إذ أخرج 1079 بطاقة صفراء في 258 لقاءً في مسيرته التحكيمية، بواقع 4 إنذارات تقريبًا في اللقاء الواحد.

يذكر أن الفائز من لقاء الأهلي وأوكلاند، بصدد مواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في دور ربع النهائي من كأس العالم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا النادي الأهلي أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية 2022

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